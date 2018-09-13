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Сильный ветер обрушится на Екатеринбург — как себя обезопасить
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Сильный ветер обрушится на Екатеринбург — как себя обезопасить 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге ожидается сильный ветер порывами до 15-20 м/с. Об этом сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе МЧС Свердловской области.
МЧС не рекомендует прятаться от ветра около остановок или деревьев, поскольку возможно обрушение конструкций. Министерство также отмечает, что возможно падение шифера и других предметов с крыш и балконов. Не стоит парковать машины под деревьями или вблизи рекламных щитов.
Также в ведомстве напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности, поскольку из-за сильных порывов ветра любой пожар может приобрести масштаб катастрофы. При перепадах напряжения в электросети нужно отключить питание всех электроприборов в квартире.
Напомним, что в мае этого года в Свердловской области из-за сильного ветра сорвало крыши на некоторых объектах и повалило деревья, тем самым повредив автомобили, припаркованные рядом. Также были задеты линии электропередач, оставив без света некоторые районы и муниципалитеты. В начале лета в районе Южного автовокзала упало дерево, задев расположенные рядом машины и линию электропередач.
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