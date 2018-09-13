Видео со спасением россиянина на греческом острове Крит появилось в Сети

Об этом сообщил «Пятый канал».

По словам очевидца Алексея Силантьева, мужчина прыгал в волны неподалеку от побережья. В какой-то момент гребень накрыл его, и он ушел под воду. Отдыхающие подняли тревогу и вызвали спасателей.

«Однако мужчину не было видно над водой примерно пять минут, после чего его тело всплыло в 70 метрах от берега», — рассказал Силантьев.

Он обратил внимание на оперативность спасателей, которые быстро обнаружили тело туриста и привезли его на берег, где уже ждала медицинская бригада. Силантьеву неизвестна дальнейшая судьба пострадавшего.

«Предположительно, он русский. Жил на острове вместе с женой в отеле Philoxenia», — пояснил очевидец.

Он также добавил, что этот случай уже третий за один день, так как на пляже был шторм, и нашлись смельчаки, попытавшиеся «поиграть» с волнами недалеко от берега.