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Видео со спасением россиянина на греческом острове Крит появилось в Сети
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Видео со спасением россиянина на греческом острове Крит появилось в Сети 

360tv.ru 30 минут назад
Об этом сообщил «Пятый канал».
По словам очевидца Алексея Силантьева, мужчина прыгал в волны неподалеку от побережья. В какой-то момент гребень накрыл его, и он ушел под воду. Отдыхающие подняли тревогу и вызвали спасателей.
«Однако мужчину не было видно над водой примерно пять минут, после чего его тело всплыло в 70 метрах от берега», — рассказал Силантьев.
Он обратил внимание на оперативность спасателей, которые быстро обнаружили тело туриста и привезли его на берег, где уже ждала медицинская бригада. Силантьеву неизвестна дальнейшая судьба пострадавшего.
«Предположительно, он русский. Жил на острове вместе с женой в отеле Philoxenia», — пояснил очевидец.
Он также добавил, что этот случай уже третий за один день, так как на пляже был шторм, и нашлись смельчаки, попытавшиеся «поиграть» с волнами недалеко от берега.
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