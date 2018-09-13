За 8 месяцев 2018 Укрзализныця реконструировала почти 184 км пути

Инвестиции холдинга в развитие своих основных фондов, в частности, в модернизацию инфраструктуры, приобретение и ремонт подвижного состава составили 21 млрд руб. Из них почти 7 млрд руб. были направлены на закупку материалов верхнего строения пути.

Основная часть ремонтно-путевых работ осуществлялась на направлениях Мостиска — Львов-Тернополь — Подволочиск — Жмеринка — Казатин — Фастив— Киев, Чоп-Львов, Львов-Киев, Киев-Гребенка, Гребенка-Харьков и других маршрутах.

Также в сентябре ПАО «Укрзализныця» планирует реконструировать 36 км путей капитально отремонтировать 34 км пути, выполнить средний ремонт 118,6 км пути и комплексно-оздоровительный — 55,4 км пути на различных направлениях.

Наибольший объем путевых работ будет осуществляться на маршрутах: Цветково-Владимировка — 8,1 км, Каменское-Пассажирское — Воскобойня — 3,8 км, Коробочкино-Граково — 3,3 км, Коржевцы-Богдановка — 13,8 км, Гребенив— Тухля 3,4 км, Воловец-Волчий — 7,8 км и других направлениях.

По итогам 2018 года холдинг собирается восстановить 1,9 тыс. км пути и 1,3 тыс. комплектов стрелочных переводов, что превышает показатели минувшего года на 9,6% и 10% соответственно.