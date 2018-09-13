Под балконами не ходить, у деревьев не парковаться: свердловчан предупредили о штормовом ветре

Уральские синоптики выступили с экстренным предупреждением. Уже завтра, 14 сентября, в Свердловской области ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.

В связи с тревожным прогнозом погоды в МЧС по Свердловской области дали жителям региона несколько полезных советов, соблюдая которые, можно обезопасить себя от несчастного случая.

— Не стоит прятаться от сильного ветра у стен домов. С крыш и балконов может упасть шифер и другие предметы. Ни в коем случае нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, а также под рекламными щитами и деревьями (их часто валит порывами ветра, особенно тополя).

— При сильном ветре нельзя парковать автомобили под деревьями, вблизи зданий и рекламных конструкций.

— В ветреную погоду нужно быть предельно осторожными с огнем. Дело в том, что бытовые и природные пожары могут перерасти в настоящее бедствие и существенно осложнить работу пожарных. При перепадах напряжения в электрических сетях необходимо обесточить все электроприборы. Выдернуть вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.

Помните также, что смертельно опасно при сильном ветре стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

В случае ЧП нужно звонить по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России — 101.

Минувшим летом шквалистый ветер часто становился причиной разрушений в городе. Последствия одного из таких ураганов можно посмотреть здесь.