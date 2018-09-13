В Ульяновской области потушили крупный природный пожар

По данным ведомства, пожар начался в 02:00 (01:00 мск) четверга. В момент обнаружения его площадь составляла 10 га.

"Пожар ликвидирован в 22:00 [21:00 мск] на площади 34 га", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что эвакуация населения не потребовалась, жилой сектор от огня не пострадал.

Тушение пожара осложняли погодные условия — на территории Ульяновской области в четверг установилась ветреная погода, отдельные порывы достигали 20 м/с.