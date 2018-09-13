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В Ульяновской области потушили крупный природный пожар
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В Ульяновской области потушили крупный природный пожар 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
УЛЬЯНОВСК, 13 сентября. /ТАСС/. Природный пожар близ села Крестово Городище Ульяновской области ликвидирован на площади 34 га, никто не пострадал. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, пожар начался в 02:00 (01:00 мск) четверга. В момент обнаружения его площадь составляла 10 га.
"Пожар ликвидирован в 22:00 [21:00 мск] на площади 34 га", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что эвакуация населения не потребовалась, жилой сектор от огня не пострадал.
Тушение пожара осложняли погодные условия — на территории Ульяновской области в четверг установилась ветреная погода, отдельные порывы достигали 20 м/с.
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