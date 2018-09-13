В Ульяновской области локализовали крупный природный пожар 

УЛЬЯНОВСК, 13 сентября. /ТАСС/. Природный пожар в Чердаклинском районе Ульяновской области локализован, жилой сектор не пострадал. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.
"Пожар локализован путем встречного пала. Угроза населенному пункту отсутствует, жилой сектор не пострадал", — отмечается в сообщении.
По данным министерства природы и цикличной экономики региона, площадь пожара на момент обнаружения составила 10 га. Ранее сообщалось о площади низового пожара на территории 2-3 га.
По информации ГУ МЧС по Ульяновской области, пожар возник в 02:00 по местному времени (01:00 мск) рядом с селом Крестово Городище.
Ранее в пресс-службе главка МЧС уточнили, что эвакуация населения не требуется, ситуация находится под контролем.
На территории региона в четверг установилась ветреная погода, отдельные порывы могут достигать 20 м/с.