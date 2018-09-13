В Ульяновской области локализовали крупный природный пожар

"Пожар локализован путем встречного пала. Угроза населенному пункту отсутствует, жилой сектор не пострадал", — отмечается в сообщении.

По данным министерства природы и цикличной экономики региона, площадь пожара на момент обнаружения составила 10 га. Ранее сообщалось о площади низового пожара на территории 2-3 га.

По информации ГУ МЧС по Ульяновской области, пожар возник в 02:00 по местному времени (01:00 мск) рядом с селом Крестово Городище.

Ранее в пресс-службе главка МЧС уточнили, что эвакуация населения не требуется, ситуация находится под контролем.

На территории региона в четверг установилась ветреная погода, отдельные порывы могут достигать 20 м/с.