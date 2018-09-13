Лесной пожар возник в Ульяновской области на площади около 2-3 га

УЛЬЯНОВСК , 13 сентября. / ТАСС /. Природный пожар охватил порядка 2-3 га в лесу Чердаклинского района Ульяновской области . Угрозы населенным пунктам нет. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Площадь низового лесного пожара порядка 2-3 га. Угрозы населенным пунктам нет, эвакуация населения не требуется", — отметили в пресс-службе.

Пожарные расчеты приступили к тушению огня утром. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что ситуация находится под контролем. «На данный момент удалось остановить распространение огня», — добавили в главке.

В нескольких километрах от места пожара находится село Крестово Городище. Жители населенного пункта выкладывают в соцсетях фотографии задымленной местности.

На территории региона в четверг прогнозировали сильный ветер. По данным ГУ МЧС, отдельные порывы могут достигать 20 м/с.