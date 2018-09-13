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Лесной пожар возник в Ульяновской области на площади около 2-3 га
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Лесной пожар возник в Ульяновской области на площади около 2-3 га 

ТАСС 42 минуты назад
УЛЬЯНОВСК, 13 сентября. /ТАСС/. Природный пожар охватил порядка 2-3 га в лесу Чердаклинского района Ульяновской области. Угрозы населенным пунктам нет. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Площадь низового лесного пожара порядка 2-3 га. Угрозы населенным пунктам нет, эвакуация населения не требуется", — отметили в пресс-службе.
Пожарные расчеты приступили к тушению огня утром. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что ситуация находится под контролем. «На данный момент удалось остановить распространение огня», — добавили в главке.
В нескольких километрах от места пожара находится село Крестово Городище. Жители населенного пункта выкладывают в соцсетях фотографии задымленной местности.
На территории региона в четверг прогнозировали сильный ветер. По данным ГУ МЧС, отдельные порывы могут достигать 20 м/с.
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