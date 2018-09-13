Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в море неподалеку от Ялты 

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Черном море у берегов Республики Крым, вблизи Ялты. Об этом сообщается на сайте Единой геофизической службы Российской академии наук.
"Землетрясение произошло 13 сентября в 5:45 GMT (8:45 мск — прим. ТАСС) в районе Крыма. Магнитуда землетрясения — 3,9-4, глубина — 20 км", — говорится в сообщении.
В пресс-службе ГУ МЧС Крыма сообщили ТАСС, что пострадавших и разрушений в результате землетрясения, произошедшего в 28 км в море у Ялты, нет.