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Срочно: В результате взрыва в городе Лашкаргах на юге Афганистана возможны жертвы
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Срочно: В результате взрыва в городе Лашкаргах на юге Афганистана возможны жертвы 

ИА Синьхуа + ещё 2 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Лашкаргах /Афганистан/, 13 сентября /Синьхуа/ — В четверг в городе Лашкаргах, административном центре южной афганской провинции Гильменд, смертник привел в действие взрывное устройство, возможны жертвы. об этом сообщил официальный источник.
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