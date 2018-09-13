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Срочно: В результате взрыва в городе Лашкаргах на юге Афганистана возможны жертвы
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Срочно: В результате взрыва в городе Лашкаргах на юге Афганистана возможны жертвы
ИА Синьхуа
+
ещё 2
5 часов назад
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Фото:
Федеральное агентство политических новостей
Лашкаргах /
Афганистан
/, 13 сентября /
Синьхуа
/ — В четверг в
городе Лашкаргах
, административном центре южной афганской провинции Гильменд, смертник привел в действие взрывное устройство, возможны жертвы. об этом сообщил официальный источник.
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