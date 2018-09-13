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Крымские спасатели два часа боролись с пожаром в недостроенном доме
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Крымские спасатели два часа боролись с пожаром в недостроенном доме 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. В ночь на четверг в селе Пионерское Симферопольского района сгорел недостроенный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.
Информация о возгорании поступила в службу спасения в 03.40. На место ЧП немедленно выехала группа спасателей.
"По прибытии стало известно, что на территории частного двора открытым огнем горит недостроенный дом. Обнаружив очаг, сотрудники МЧС оперативно разложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Пожар был локализован и ликвидирован в течение двух часов. К сожалению, дом был полностью уничтожен огнем ", — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Площадь пожара составила 150 кв м. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают эксперты.
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