Крымские спасатели два часа боролись с пожаром в недостроенном доме 

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. В ночь на четверг в селе Пионерское Симферопольского района сгорел недостроенный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.
Информация о возгорании поступила в службу спасения в 03.40. На место ЧП немедленно выехала группа спасателей.
"По прибытии стало известно, что на территории частного двора открытым огнем горит недостроенный дом. Обнаружив очаг, сотрудники МЧС оперативно разложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Пожар был локализован и ликвидирован в течение двух часов. К сожалению, дом был полностью уничтожен огнем ", — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Площадь пожара составила 150 кв м. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают эксперты.