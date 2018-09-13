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Инфаркт помешал командиру сирийского Airbus приземлиться в Москве
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Инфаркт помешал командиру сирийского Airbus приземлиться в Москве 

ИД «Собеседник» 30 минут назад
У командира самолёта, летевшего из Дамаска в Москву, случился обширный инфаркт миокарда.
«Интерфакс» пишет, что вечером 12 сентября экипаж пассажирского Airbus сирийской авиакомпании подал сигнал бедствия, когда командиру судна стало плохо с сердцем.
«Сознание командира было спутанным, управлять самолётом он уже не мог. Второй пилот заверил в достаточной квалификации для совершения посадки в одиночку», — рассказал источник агентства.
Второй пилот посадил самолёт не на запасном аэродроме, а в аэропорту Внуково. Лайнер благополучно приземлился. Никто из пассажиров не пострадал.
Самолёт встречали реаниматологи. Командира Airbus доставили в столичную клинику.
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