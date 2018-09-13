Инфаркт помешал командиру сирийского Airbus приземлиться в Москве

У командира самолёта, летевшего из Дамаска Москву , случился обширный инфаркт миокарда.

«Интерфакс» пишет, что вечером 12 сентября экипаж пассажирского Airbus сирийской авиакомпании подал сигнал бедствия, когда командиру судна стало плохо с сердцем.

«Сознание командира было спутанным, управлять самолётом он уже не мог. Второй пилот заверил в достаточной квалификации для совершения посадки в одиночку», — рассказал источник агентства.

Второй пилот посадил самолёт не на запасном аэродроме, а в аэропорту Внуково . Лайнер благополучно приземлился. Никто из пассажиров не пострадал.

Самолёт встречали реаниматологи. Командира Airbus доставили в столичную клинику.