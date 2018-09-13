Грозит ли Крыму повторное землетрясение — мнение эксперта-сейсмолога

СИМФЕРОПОЛЬ , 13 сен — РИА Новости Крым . Землетрясение, произошедшее в четверг у берегов Ялты, не повлекло разрушений и ощущалось, в основном, жителями верхних этажей многоэтажных домов на ЮБК. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ Юрий Вольфман.

"Как известно на данный момент, землетрясение ощущалось в Ялте и в Алуште жителями верхних этажей высотных зданий, поэтому его магнитуда составила порядка трех баллов. Согласно регламенту, сейчас мы проводим телефонный опрос населения, однако вряд ли мы получим другую оценку", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что землетрясения для полуострова не редкость, поскольку Крым — сейсмоопасный регион. В год эксперты-сейсмологи фиксируют в регионе от 60 до 150 землетрясений, однако подавляющее большинство из них для жителей и гостей полуострова неощутимы.

"Это для нашего региона не является аномалией, землетрясения у нас происходят регулярно, однако мы их не чувствуем", — подчеркнул Вольфман.

Сейчас эксперты в рабочем порядке изучают произошедшее сейсмособытие. По словам Юрия Вольфмана, оснований для беспокойства в связи с землетрясением у жителей и гостей полуострова нет.

"Сейсмологическая служба не может сказать, будут ли еще толчки, поскольку в мире нет методик, которые бы позволили сделать временный прогноз ожидаемых землетрясений. Однако оснований для того, чтобы говорить, что это предвестник какого-то более крупного землетрясения, у нас сейчас нет", — заверил Вольфман.