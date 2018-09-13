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Около 1,7 тыс. пострадавших от паводка жителей Приморья получили компенсации
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Около 1,7 тыс. пострадавших от паводка жителей Приморья получили компенсации 

ТАСС + ещё 1 45 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Почти 1,7 тыс. жителей Приморского края, имущество которых пострадало во время паводка, получили материальную помощь от властей Приморского края. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"В муниципалитетах работают 83 оценочные комиссии, которые подсчитывают размер ущерба, за счет средств краевого бюджета проведены выплаты 1 659 гражданам в размере 20,8 млн рублей, работа по формированию списков граждан продолжается", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, разовую помощь получают также жители Уссурийского городского округа, Михайловского, Черниговского, Надеждинского и Шкотовского районов. Работа комиссий по оценке ущерба и составление списков граждан на выплаты продолжается, уточнили в администрации.
Распоряжения о выплатах жителям районов, пострадавших от наводнения в августе, подписал глава Приморья Андрей Тарасенко. Сейчас режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за паводка действует в 12 муниципалитетах. В остальных муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности.
Получить компенсацию за утрату имущества в результате наводнения жители Приморья смогут без страховки. Размер выплат из краевого бюджета составляет 10 тыс. рублей за подтопленный дом и 10 тыс. — за пострадавший огород. Компенсация за частичную или полную утрату имущества составляет от 50 до 100 тыс. рублей, в зависимости от причиненного ущерба. При этом на последнюю выплату, по краевому законодательству, имели право только те жители, имущество которых застраховано.
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