Около 1,7 тыс. пострадавших от паводка жителей Приморья получили компенсации

ВЛАДИВОСТОК , 13 сентября. / ТАСС /. Почти 1,7 тыс. жителей Приморского края , имущество которых пострадало во время паводка, получили материальную помощь от властей Приморского края. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"В муниципалитетах работают 83 оценочные комиссии, которые подсчитывают размер ущерба, за счет средств краевого бюджета проведены выплаты 1 659 гражданам в размере 20,8 млн рублей, работа по формированию списков граждан продолжается", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, разовую помощь получают также жители Уссурийского городского округа, Михайловского, Черниговского, Надеждинского и Шкотовского районов. Работа комиссий по оценке ущерба и составление списков граждан на выплаты продолжается, уточнили в администрации.

Распоряжения о выплатах жителям районов, пострадавших от наводнения в августе, подписал глава Приморья Андрей Тарасенко . Сейчас режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за паводка действует в 12 муниципалитетах. В остальных муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности.

Получить компенсацию за утрату имущества в результате наводнения жители Приморья смогут без страховки. Размер выплат из краевого бюджета составляет 10 тыс. рублей за подтопленный дом и 10 тыс. — за пострадавший огород. Компенсация за частичную или полную утрату имущества составляет от 50 до 100 тыс. рублей, в зависимости от причиненного ущерба. При этом на последнюю выплату, по краевому законодательству, имели право только те жители, имущество которых застраховано.