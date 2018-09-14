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В Китае введён жёлтый уровень опасности из-за супертайфуна
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В Китае введён жёлтый уровень опасности из-за супертайфуна 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: News.ru
Власти Китая объявили жёлтый уровень штормовой опасности из-за приближения супертайфуна «Мангхут». Он обрушится на страну со стороны Южно-Китайского моря.
Государственный центр прогнозов состояния морской среды Китая ожидает прихода стихии вечером воскресенья, 16 сентября, сообщает ТАСС.
В прибрежных районах Южного и Восточного Китая уже в ближайшие сутки волны будут достигать высоты 5−8 м. Предприятиям, работающим на море предписано предпринять необходимые меры предосторожности из-за тропического циклона.
«Мангхут» по классификации является супертайфуном. Сейчас он находится примерно в 660 км от Филиппин и движется в северо-западном направлении со скоростью около 25 км/ч, и не теряет своей силы. Порывы ветра в центре супертайфуна достигают 225 км/ч.
В ночь на 15 сентября синоптики ожидают удар стихии по филиппинской провинции Кагаян. В зону сильных ливней и шквалистого ветра попадёт и ряд районов острова Тайвань.
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