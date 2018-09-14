В Китае введён жёлтый уровень опасности из-за супертайфуна

Власти Китая объявили жёлтый уровень штормовой опасности из-за приближения супертайфуна «Мангхут». Он обрушится на страну со стороны Южно-Китайского моря.

Государственный центр прогнозов состояния морской среды Китая ожидает прихода стихии вечером воскресенья, 16 сентября, сообщает ТАСС

В прибрежных районах Южного и Восточного Китая уже в ближайшие сутки волны будут достигать высоты 5−8 м. Предприятиям, работающим на море предписано предпринять необходимые меры предосторожности из-за тропического циклона.

«Мангхут» по классификации является супертайфуном. Сейчас он находится примерно в 660 км от Филиппин и движется в северо-западном направлении со скоростью около 25 км/ч, и не теряет своей силы. Порывы ветра в центре супертайфуна достигают 225 км/ч.

В ночь на 15 сентября синоптики ожидают удар стихии по филиппинской провинции Кагаян. В зону сильных ливней и шквалистого ветра попадёт и ряд районов острова Тайвань.