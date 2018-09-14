Тайфун «Мангхут» идет на Филиппины и Китай

На Филиппинах ждут мощный тайфун «Мангхут». Скорость ветра в его центральной части превышает 200 км в час. Началась эвакуация жителей из опасных районов, сообщает телеканал «МИР 24».

С сегодняшнего дня отменены занятия в школах, закрыты госучреждения. По оценкам экспертов, тайфун принесет масштабные наводнения и разрушения. Его удар придется перед началом осеннего сезона сбора урожая риса и кукурузы. Завтра сильные ливни и шквалистый ветер накроют южную часть Тайваня.

В ближайшие дни тропический циклон придет на юго-восток Китая и может стать сильнейшим в регионе за последние десятилетия. Уже сейчас объявлен желтый уровень штормовой опасности.

В другой части света шторм «Исаак» угрожает Карибским островам. На Мартинике и Гваделупе объявлен красный уровень опасности. Местные жители срочно запасаются всем необходимым.

Ранее на юго-восток США обрушился ураган «Флоренс». Власти штатов Вирджиния, Джорджия, Мэриленд, Северная Каролина, Южная Каролина и столицы страны — Вашингтона ввели режим чрезвычайной ситуации. В помощь спасателям мобилизованы 7 тысяч гвардейцев и военных.

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