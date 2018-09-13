Под Ульяновском разбился самолёт с военным лётчиком из Волгограда

Тело Владимира Зеленова не достают, дожидаясь международных экспертов

Сегодня ночью легкомоторный самолёт Zlin Z-37 Cmelak под управлением отставного военного лётчика из Волгограда 52-летнего Владимира Зеленова разбился рядом с посёлком Тагай Майнского района Ульяновской области , выполняя сельскохозяйственные работы.

— По предварительным данным пилот разбившегося самолёта 52-летний Владимир Зеленов, зарегистрированный в Волгограде, — рассказала V1.ru старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Майя Иванова . — Основной версии трагедии пока нет. Только сейчас начинает работать комиссия «Международного авиационного комитета» . Она будет разбираться в причинах произошедшего.

Владимир Зеленов командовал звеном в Бекетовском полку

Тело волгоградского пилота до сих пор находится в самолёте.

— Даже тело лётчика не доставали из салона самолёта, чтобы не исказить картину произошедшего при проведении работы комиссии. Основной осмотр пока не проведён. Внутрь самолёта мы не залазили, — сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. — Участие международной комиссии в установлении причин крушения самолёта связано с гибелью пилота. Сведений о том, в какой компании работал Владимир Зеленов, пока нет. Проводится проверка.

Версий случившегося очень много: от зацепа проводов до сердечного приступа пилота

Владимир Зеленов большую часть жизни служил в военной авиации. Имел звание майора. Командовал звеном 2-й авиационной эскадрильи Бекетовского полка.

По предварительным данным самолёт Zlin Z-37 был изготовлен в 1979 году и вначале этого года выставлялся на продажу за 3,5 миллиона рублей.

Майора военной авиации зажало в кабине самолёта

Трагедия произошла примерно в 23:30 в среду, 12 сентября, в 40 километрах от аэродрома «Ульяновск». Одна из версий, что самолёт зацепился за линию электропередач и штопором вошёл в землю. Тело Владимира Зеленова остаётся зажатым в кабине.