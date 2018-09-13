Ещё
Под Ульяновском разбился самолёт с военным лётчиком из Волгограда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Ульяновском разбился самолёт с военным лётчиком из Волгограда 

v1.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: v1.ru
Тело Владимира Зеленова не достают, дожидаясь международных экспертов
Сегодня ночью легкомоторный самолёт Zlin Z-37 Cmelak под управлением отставного военного лётчика из Волгограда 52-летнего Владимира Зеленова разбился рядом с посёлком Тагай Майнского района Ульяновской области, выполняя сельскохозяйственные работы.
— По предварительным данным пилот разбившегося самолёта 52-летний Владимир Зеленов, зарегистрированный в Волгограде, — рассказала V1.ru старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Майя Иванова. — Основной версии трагедии пока нет. Только сейчас начинает работать комиссия «Международного авиационного комитета». Она будет разбираться в причинах произошедшего.
Владимир Зеленов командовал звеном в Бекетовском полку
Тело волгоградского пилота до сих пор находится в самолёте.
— Даже тело лётчика не доставали из салона самолёта, чтобы не исказить картину произошедшего при проведении работы комиссии. Основной осмотр пока не проведён. Внутрь самолёта мы не залазили, — сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. — Участие международной комиссии в установлении причин крушения самолёта связано с гибелью пилота. Сведений о том, в какой компании работал Владимир Зеленов, пока нет. Проводится проверка.
Версий случившегося очень много: от зацепа проводов до сердечного приступа пилота
Владимир Зеленов большую часть жизни служил в военной авиации. Имел звание майора. Командовал звеном 2-й авиационной эскадрильи Бекетовского полка.
По предварительным данным самолёт Zlin Z-37 был изготовлен в 1979 году и вначале этого года выставлялся на продажу за 3,5 миллиона рублей.
Майора военной авиации зажало в кабине самолёта
Трагедия произошла примерно в 23:30 в среду, 12 сентября, в 40 километрах от аэродрома «Ульяновск». Одна из версий, что самолёт зацепился за линию электропередач и штопором вошёл в землю. Тело Владимира Зеленова остаётся зажатым в кабине.
Информация о полёте без документов в прокуратуре не подтвердили
v1.ru: последние новости
«Воняет до сих пор»: Краснооктябрьский район Волгограда накрыло едким дымом из-за сгоревшей свалки «Тут даже мой муж заплакал»: ветеринар в Волгограде до смерти заколола не родившихся щенят Унылая пора: в Волгограде задержится хмурая осенняя погода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия отреагировала на интервью «отравителей»808
Раскрыта загадочная смерть туристов в Египте15
Поклонскую лишили поста
Действия России в Сирии обеспокоили Пентагон99
После признаний Боширова и Петрова осталось несколько загадок60
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
25:25
Британия отреагировала на интервью «отравителей»
В мире
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
00:32
Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение