Командир сирийского пассажирского лайнера потерял сознание при подлете к Москве

В результате самолет в одиночку сажал второй пилот.

"Сознание командира было спутанным, управлять самолетом он уже не мог. Второй пилот заверил в достаточной квалификации для совершения посадки в одиночку. Было принято решение не уходить на запасной аэродром, а посадить самолет в аэропорту назначения — "Внуково" , — сказал источник в службах аэропорта «Внуково», передает "Интерфакс"

Источник также добавил, что посадка самолета прошла благополучно. Никто из пассажиров не пострадал.

На летном поле лайнер встречали реаниматологи. Позже стало известно, что у командира самолета произошел обширный инфаркт миокарда. Сейчас он находится в одной из столичных больниц.