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Командир сирийского пассажирского лайнера потерял сознание при подлете к Москве
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Командир сирийского пассажирского лайнера потерял сознание при подлете к Москве 

Москва24 48 минут назад
Фото: Москва24
В результате самолет в одиночку сажал второй пилот.
"Сознание командира было спутанным, управлять самолетом он уже не мог. Второй пилот заверил в достаточной квалификации для совершения посадки в одиночку. Было принято решение не уходить на запасной аэродром, а посадить самолет в аэропорту назначения — "Внуково", — сказал источник в службах аэропорта «Внуково», передает "Интерфакс".
Источник также добавил, что посадка самолета прошла благополучно. Никто из пассажиров не пострадал.
На летном поле лайнер встречали реаниматологи. Позже стало известно, что у командира самолета произошел обширный инфаркт миокарда. Сейчас он находится в одной из столичных больниц.
Ранее в сентябре Boeing-737 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Кемерово — Москва, совершил экстренную посадку в Новосибирске. Причиной стала трещина в лобовом стекле самолета. В результате происшествия никто не пострадал.
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