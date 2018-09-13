На юге Красноярского трасса «Енисей» частично перекрыта из-за снега

"В 10.35 (06.35 мск) с 85-го по 125-й километр трассы Р-257 «Енисей» (20 километров населенного пункта Верхняя Бирюса до границы Балахтинского района) введено временное ограничение движения для автобусов и одноосных грузовых автомобилей. Причина — снег и туман", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что для подсыпки и расчистки дороги привлечено три машины и два грейдера. На участке всего работает более 20 человек и восемь единиц техники. В федеральном управлении автодорог «Енисей» рекомендовали владельцам авто быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

По данным сервиса «Яндекс Погода», сейчас в Верхней Бирюсе около четырех градусов тепла.