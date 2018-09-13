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На юге Красноярского трасса «Енисей» частично перекрыта из-за снега
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На юге Красноярского трасса «Енисей» частично перекрыта из-за снега 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 13 сен — РИА Новости. Трасса Р-257 на юге Красноярского края перекрыта для грузовиков и автобусов из-за снега и тумана, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"В 10.35 (06.35 мск) с 85-го по 125-й километр трассы Р-257 «Енисей» (20 километров населенного пункта Верхняя Бирюса до границы Балахтинского района) введено временное ограничение движения для автобусов и одноосных грузовых автомобилей. Причина — снег и туман", — сказал собеседник агентства.
В ведомстве сообщили, что для подсыпки и расчистки дороги привлечено три машины и два грейдера. На участке всего работает более 20 человек и восемь единиц техники. В федеральном управлении автодорог «Енисей» рекомендовали владельцам авто быть внимательными и соблюдать правила безопасности.
По данным сервиса «Яндекс Погода», сейчас в Верхней Бирюсе около четырех градусов тепла.
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