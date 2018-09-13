На юге Красноярского края полностью открыли для движения трассу «Енисей»

Утром в четверг из-за плохих погодных условий было введено временное ограничение движения для автобусов и одноосных грузовых автомобилей на участке с 85-го по 125-й километр трассы.

"В 14.45 (10.45 мск) движение на автодороге Р-257 «Енисей» открыто для всех видов транспорта", — сказал собеседник агентства.