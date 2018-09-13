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На юге Красноярского края полностью открыли для движения трассу «Енисей»
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На юге Красноярского края полностью открыли для движения трассу «Енисей» 

РИА Новости + ещё 8 13 минут назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 13 сен — РИА Новости. Трасса Р-257 на юге Красноярского края, ранее закрытая для грузовиков и автобусов из-за снега и тумана, полностью открыта для движения, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
Утром в четверг из-за плохих погодных условий было введено временное ограничение движения для автобусов и одноосных грузовых автомобилей на участке с 85-го по 125-й километр трассы.
"В 14.45 (10.45 мск) движение на автодороге Р-257 «Енисей» открыто для всех видов транспорта", — сказал собеседник агентства.
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