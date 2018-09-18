Ураган повалил надувной замок вместе с детьми

Китае тайфун «Мангхут» обрушил надувной детский батут в форме замка. Видео появилось на портале Youku.

Как сообщает издание Daily Mail, инцидент произошел в провинции Хунань. По данным полицейских, когда замок падал, в нем находились двое детей. Они отделались ушибами, в то время как женщину, на которую свалилась надувная конструкция, госпитализировали с серьезными травмами ног.

Полиция подтвердила, что замок свалился из-за супертайфуна «Мангхут», обрушившегося на Китай в минувшие выходные 15-16 сентября. Скорость ветра достигала 142 километров в час.

По всей стране было эвакуировано около трех миллионов человек, преимущественно в эпицентре циклона — провинции Гуандун. По данным издания China Daily, там погибли четыре человека.

До этого «Мангхут» обрушился на Гонконг и специальный административный района Макао. Бедствие вызвало транспортный коллапс: сотни людей застряли в аэропортах и на вокзалах. 213 человек обратились в больницы. Супертайфун пришел с Филиппин, где его жертвами стали 36 человек. Кроме того, сотни тысяч людей пропали без вести и пострадали из-за оползней и наводнений.