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12 000 жителей провинции Гуандун эвакуированы из-за приближения тайфуна «Бариджат»
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12 000 жителей провинции Гуандун эвакуированы из-за приближения тайфуна «Бариджат» 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
Гуанчжоу, 13 сентября /Синьхуа/ — Около 12 000 жителей провинции Гуандун на юге Китая были эвакуированы в связи с приближением 23-го по счету в этом году тайфуна «Бариджат» к южной части Китая.
По состоянию на 15:00, 11 998 жителей, проживающих в низовьях и обветшавших зданиях, были эвакуированы. По сообщению местных властей, работа на более чем 200 строительных площадках была приостановлена.
По соображениям безопасности, по состоянию на 14:00 среды, пассажирским судам приказали прекратить оказывать услуги в проливе Цюнчжоу, между провинциями Хайнань и Гуандун.
Более 36 000 рыболовецких судов, более 11 000 рыбаков, и более 32 000 работников морских операций были отозваны обратно в порт.
Предполагается, что тайфун «Бариджат» выйдет на сушу в прибрежных районах Гуандуна в четверг.
Ожидается, что на провинцию обрушатся сильные штормы. -0-
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