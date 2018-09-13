12 000 жителей провинции Гуандун эвакуированы из-за приближения тайфуна «Бариджат»

Гуанчжоу , 13 сентября / Синьхуа / — Около 12 000 жителей провинции Гуандун на юге Китая были эвакуированы в связи с приближением 23-го по счету в этом году тайфуна «Бариджат» к южной части Китая.

По состоянию на 15:00, 11 998 жителей, проживающих в низовьях и обветшавших зданиях, были эвакуированы. По сообщению местных властей, работа на более чем 200 строительных площадках была приостановлена.

По соображениям безопасности, по состоянию на 14:00 среды, пассажирским судам приказали прекратить оказывать услуги в проливе Цюнчжоу, между провинциями Хайнань и Гуандун.

Более 36 000 рыболовецких судов, более 11 000 рыбаков, и более 32 000 работников морских операций были отозваны обратно в порт.

Предполагается, что тайфун «Бариджат» выйдет на сушу в прибрежных районах Гуандуна в четверг.

Ожидается, что на провинцию обрушатся сильные штормы. -0-