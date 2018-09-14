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Жители Перми почтили память жертв авиакатастрофы 2008 года
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Жители Перми почтили память жертв авиакатастрофы 2008 года 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
ПЕРМЬ, 14 сен — РИА Новости. Жители Перми почтили память погибших при крушении пассажирского самолета Boeing 737-505 14 сентября 2008 года, траурные мероприятия прошли на мемориале жертвам авиакатастрофы, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.
В пятницу в Пермском крае проходят памятные мероприятия, посвященные десятой годовщине трагедии, произошедшей 14 сентября 2008 года в небе над Пермью. В этот день при заходе на посадку в Перми разбился пассажирский самолет Boeing 737-505 авиакомпании «Аэрофлот-Норд» (в настоящее время «Нордавиа»), выполнявший рейс Москва — Пермь.
Все находившиеся на борту 88 человек (82 пассажира и шесть членов экипажа) погибли. Среди погибших — восемь граждан Азербайджана, пять — Украины, два — Франции, по одному — Белоруссии, Германии, Италии, Китая, Латвии, Турции и Узбекистана.
Самолет упал в нескольких десятках метров от жилых домов, на границе Индустриального и Свердловского районов Перми, повредив участок железнодорожного пути Пермь — Екатеринбург.
Спустя два года после авиакатастрофы вблизи места крушения самолета открыли мемориальный комплекс. К десятой годовщине трагедии местные власти провели его реставрацию. Здесь были установлены новые гранитные стелы с портретами всех погибших, эскиз которого выбирали их родственники.
Траурные мероприятия у мемориала начались ранним утром — в 5.00 (мск) прошла панихида. После полудня на месте крушения самолета прошел «Час памяти». Участники акции возложили цветы и запустили в небо 88 воздушных шаров с именами жертв авиакатастрофы.
"Неравнодушные пермяки и родственники погибших собрались у мемориала. Накануне на месте трагедии возложил цветы и почтил память погибших минутой молчания губернатор Пермского края Максим Решетников", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы главы региона, работы по созданию единого мемориального комплекса и его благоустройства продолжатся. В будущем его планируется передать на баланс муниципального учреждения «Городской центр охраны памятников» для дальнейшего содержания.
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