Жители Перми почтили память жертв авиакатастрофы 2008 года

ПЕРМЬ , 14 сен — РИА Новости . Жители Перми почтили память погибших при крушении пассажирского самолета Boeing 737-505 14 сентября 2008 года, траурные мероприятия прошли на мемориале жертвам авиакатастрофы, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

В пятницу в Пермском крае проходят памятные мероприятия, посвященные десятой годовщине трагедии, произошедшей 14 сентября 2008 года в небе над Пермью. В этот день при заходе на посадку в Перми разбился пассажирский самолет Boeing 737-505 авиакомпании «Аэрофлот-Норд» (в настоящее время «Нордавиа»), выполнявший рейс Москва — Пермь.

Все находившиеся на борту 88 человек (82 пассажира и шесть членов экипажа) погибли. Среди погибших — восемь граждан Азербайджана, пять — Украины, два — Франции, по одному — Белоруссии, Германии, Италии, Китая, Латвии, Турции и Узбекистана.

Самолет упал в нескольких десятках метров от жилых домов, на границе Индустриального и Свердловского районов Перми, повредив участок железнодорожного пути Пермь — Екатеринбург.

Спустя два года после авиакатастрофы вблизи места крушения самолета открыли мемориальный комплекс. К десятой годовщине трагедии местные власти провели его реставрацию. Здесь были установлены новые гранитные стелы с портретами всех погибших, эскиз которого выбирали их родственники.

Траурные мероприятия у мемориала начались ранним утром — в 5.00 (мск) прошла панихида. После полудня на месте крушения самолета прошел «Час памяти». Участники акции возложили цветы и запустили в небо 88 воздушных шаров с именами жертв авиакатастрофы.

"Неравнодушные пермяки и родственники погибших собрались у мемориала. Накануне на месте трагедии возложил цветы и почтил память погибших минутой молчания губернатор Пермского края Максим Решетников ", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы главы региона, работы по созданию единого мемориального комплекса и его благоустройства продолжатся. В будущем его планируется передать на баланс муниципального учреждения «Городской центр охраны памятников» для дальнейшего содержания.