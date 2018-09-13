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Жестко приземлившийся под Магаданом Ми‐8 оказался военным
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Жестко приземлившийся под Магаданом Ми‐8 оказался военным 

360tv.ru + ещё 2 34 минуты назад
Фото: РИА "Новый День"
Совершивший жесткую посадку в Магаданской области вертолет Ми-8 оказался военным. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте.
«Проверкой и расследованием происшествия мы заниматься не будем, так как вертолет принадлежит к военной авиации. Этим делом будем заниматься военное следственное управление», — заявил представитель ДВСУ на транспорте.
Однако в Военно-следственном управлении Восточного военного округа данную информацию агентству не подтвердили, но и не опровергли.
Ранее стало известно, что вертолет МИ-8 совершил жесткую посадку 13 сентября в 11:45 по местному времени (03:45 по московскому времени) в селе Ямск. На борту находились три человека. Все они являются членами экипажа. Никто не пострадал.
Ямск располагается в 192 километрах от Магадана. Дорожное сообщение с ним отсутствует. До населенного пункта можно добраться только по воздуху.
Причины происшествия пока неизвестны.
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