Жестко приземлившийся под Магаданом Ми‐8 оказался военным

Совершивший жесткую посадку в Магаданской области вертолет Ми-8 оказался военным. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте.

«Проверкой и расследованием происшествия мы заниматься не будем, так как вертолет принадлежит к военной авиации. Этим делом будем заниматься военное следственное управление», — заявил представитель ДВСУ на транспорте.

Однако в Военно-следственном управлении Восточного военного округа данную информацию агентству не подтвердили, но и не опровергли.

Ранее стало известно, что вертолет МИ-8 совершил жесткую посадку 13 сентября в 11:45 по местному времени (03:45 по московскому времени) в селе Ямск. На борту находились три человека. Все они являются членами экипажа. Никто не пострадал.

Ямск располагается в 192 километрах от Магадана. Дорожное сообщение с ним отсутствует. До населенного пункта можно добраться только по воздуху.

Причины происшествия пока неизвестны.