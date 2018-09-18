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Местные жители восстанавливают сирийскую провинцию Ракка
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Местные жители восстанавливают сирийскую провинцию Ракка 

Парламентская газета + ещё 42 18 сентября 2018
Фото: Парламентская газета
Местные жители начали восстановительные работы на севере Сирии — инфраструктура провинции Ракка была почти полностью уничтожена год назад, передаёт Федеральное агентство новостей.
Административный центр мухафазы был уничтожен на 90 процентов прошлой осенью — тогда город долгим штурмом брали силы Западной коалиции. Сейчас в регионе установлен контроль американскими военными, которые, однако, ничего не делают для восстановления провинции.
Мирные сирийцы, в свою очередь, решили сами приступить к реконструкционным работам: они разбирают завалы, оставшиеся после авиаударов и начинают возводить новые объекты в Ракке. В соседнем населённом пункте Аль-Карама на востоке региона ситуация остаётся нестабильной: 18 сентября здесь прогремел взрыв. При подрыве мины погибли несколько радикалов. На севере мухафазы продолжают дислоцироваться «спящие» ячейки бандформирований.
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