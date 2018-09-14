Сотрудники МЧС спасли шесть человек при пожаре на юго-западе столицы 

Тушение пожара на Херсонской улице продолжается.
Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) заявили, что в одном из жилых домов города Москвы случился пожар.
Во время спецоперации при тушении огня спасены шесть человек.
— Площадь пожара на Херсонской улице составила 40 квадратных метров, горение удалось локализовать, — рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС.
По информации ведомства, в результате происшествия в столице никто не пострадал.
Ранее огнеборцы потушили возгорание в подвале научно-технического центра на севере Москвы.