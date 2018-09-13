Прокуратура наказала пилотов, которые почти час не выходили на связь с диспетчером

Западно-Сибирская транспортная прокуратура вынесла предупреждение авиакомпании, пилоты которой больше 50 минут не выходили на связь с диспетчером.

По информации транспортной прокуратуры, инцидент произошёл на борту самолёта Boeing 737-800, который летел из Новосибирска Петропавловск-Камчатский , вечером 4 июня этого года.

«Происшедшее стало возможным в результате нарушения экипажем требований воздушного законодательства: в целях создания для себя комфортных условий во время доклада старшего бортпроводника об обстановке в пассажирском салоне экипаж (КВС, второй пилот) сняли гарнитуры и уменьшили громкость спикерфонов до минимальной. Посадка в аэропорту назначения произошла благополучно, пассажиры рейса не пострадали, воздушное судно повреждений не получило», — сообщили в пресс-центре региональной транспортной прокуратуры.

Прокуратура проверила этот случай и направила гендиректору авиакомпании представление об устранении нарушений законодательства о безопасности полетов.

«Информация о случившемся поступила от авиадиспетчера, который пытался связаться с экипажем и зафиксировал отсутствие связи с экипажем. В течение 50 минут они не выходили на связь.

Это единичный случай за 10 лет, это точно.

К авиакомпании у нас претензий нет, только к экипажу. Экипаж уже понёс дисциплинарное наказание и соответствующие выводы авиакомпания сделала. Авиакомпания сделала выводы в отношении лиц и дальнейшая их карьера под вопросом», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, не сообщив название авиакомпании.