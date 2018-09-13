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В челябинском аэропорту погрузчик столкнулся с самолетом
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В челябинском аэропорту погрузчик столкнулся с самолетом 

РИА Новости + ещё 4 48 минут назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 13 сен — РИА Новости. Погрузчик врезался в самолет в аэропорту Челябинска, пострадавших нет, по данному факту проводится проверка, сообщил РИА Новости в четверг челябинский транспортный прокурор Александр Колесников.
"При осуществлении погрузки груза 11 сентября в аэропорту Челябинска произошло столкновение погрузчика с самолетом. Пострадавших нет. Самолет получил небольшие повреждения — царапину верхнего слоя фюзеляжа. По данному факту проводится проверка", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что проверку проводит Росавиация совместно с челябинской транспортной прокуратурой, срок проверки — до 20 сентября.
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