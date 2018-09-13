В челябинском аэропорту погрузчик столкнулся с самолетом

"При осуществлении погрузки груза 11 сентября в аэропорту Челябинска произошло столкновение погрузчика с самолетом. Пострадавших нет. Самолет получил небольшие повреждения — царапину верхнего слоя фюзеляжа. По данному факту проводится проверка", — сказал собеседник агентства.