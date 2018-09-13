В аэропорту Челябинска погрузчик протаранил самолет

Транспортный прокурор Челябинска Александр Колесников проинформировал, что в местном аэропорту погрузчик врезался в самолет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел в челябинском аэропорту 11 сентября.

"Самолет получил небольшие повреждения — царапину верхнего слоя фюзеляжа", — сказал Колесников.

Он уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал.