В аэропорту Челябинска погрузчик протаранил самолет 

Транспортный прокурор Челябинска Александр Колесников проинформировал, что в местном аэропорту погрузчик врезался в самолет. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, инцидент произошел в челябинском аэропорту 11 сентября.
"Самолет получил небольшие повреждения — царапину верхнего слоя фюзеляжа", — сказал Колесников.
Он уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в столице глава "Газпрома" Алексей Миллер попал в аварию на Каширском шоссе, когда направлялся в аэропорт.