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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области
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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области 

ТАСС 26 минут назад
ТАСС, 13 сентября. Вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту совершил в четверг жесткую посадку в районе села Ямск Ольского района Магаданской области, погибших нет, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
"Вертолет совершил жесткую посадку в 11:45 местного времени (03:45 мск). Все живы, серьезных травм нет. Члены экипажа находятся в селе Ямск, там есть фельдшерско-акушерский пункт", — сказали в ЕДДС.
Село Ямск находится в устье реки Яма, в 192 км от Магадана. Дорожного сообщения с этим селом нет, добраться до него можно лишь на вертолете. В районной ЕДДС добавили, что сейчас решается вопрос о вывозе членов экипажа в Магадан. Вероятно, за ними отправят другой вертолет.
Информации о причинах происшествия пока нет.
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