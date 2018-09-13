Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области

ТАСС , 13 сентября. Вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту совершил в четверг жесткую посадку в районе села Ямск Ольского района Магаданской области , погибших нет, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

"Вертолет совершил жесткую посадку в 11:45 местного времени (03:45 мск). Все живы, серьезных травм нет. Члены экипажа находятся в селе Ямск, там есть фельдшерско-акушерский пункт", — сказали в ЕДДС.

Село Ямск находится в устье реки Яма, в 192 км от Магадана. Дорожного сообщения с этим селом нет, добраться до него можно лишь на вертолете. В районной ЕДДС добавили, что сейчас решается вопрос о вывозе членов экипажа в Магадан. Вероятно, за ними отправят другой вертолет.

Информации о причинах происшествия пока нет.