Вулкан Пик Сарычева на необитаемом острове Матуа выбросил пепел на высоту 4 км

Вулкан Пик Сарычева на необитаемом острове Матуа (Средние Курилы) днем 15 сентября выбросил пепловый столб высотой до трех-четырех километров над уровнем моря. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Дальневосточное отделение Российской академии наук (РАН).

По данным сейсмологов, облако пепла распространилось на северо-востоку острова.

Вулкан Пик Сарычева один из самых активных вулканов Курильской островной гряды. Последнее сильнейшее извержение вулкана произошло с 11 по 19 июня 2009 года. Тогда выбросы пепла Пика Сарычева в высоту достигали до 16 километров.

Сейчас на острове шириной шесть километров и длиной 11 километров людей нет. Российская пограничная застава на Матуа закрылась в 2000 году.