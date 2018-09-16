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Вулкан Пик Сарычева на необитаемом острове Матуа выбросил пепел на высоту 4 км
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Вулкан Пик Сарычева на необитаемом острове Матуа выбросил пепел на высоту 4 км 

360tv.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Вулкан Пик Сарычева на необитаемом острове Матуа (Средние Курилы) днем 15 сентября выбросил пепловый столб высотой до трех-четырех километров над уровнем моря. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Дальневосточное отделение Российской академии наук (РАН).
По данным сейсмологов, облако пепла распространилось на северо-востоку острова.
Вулкан Пик Сарычева один из самых активных вулканов Курильской островной гряды. Последнее сильнейшее извержение вулкана произошло с 11 по 19 июня 2009 года. Тогда выбросы пепла Пика Сарычева в высоту достигали до 16 километров.
Сейчас на острове шириной шесть километров и длиной 11 километров людей нет. Российская пограничная застава на Матуа закрылась в 2000 году.
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