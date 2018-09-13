Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,5 км

На вулкане Эбеко, который находится на острове Парамушир (Северные Курилы), утром 13 сентября произошел выброс пепла высотой до 2,5 километра. Об этом сообщил сайт Главного управления МЧС по Сахалинской области.

Пепловый шлейф растянулся на расстояние более трех километров на юго-восток.

В Северо-Курильске, расположенного в семи километрах от вулкана, пеплопада не было, запаха сероводорода не ощущается.

«Угрозы для жизнедеятельности населения нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Мощное извержение, которое началось на вулкане Эбеко 1 сентября, продлится два-три месяца.