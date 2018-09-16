Вулкан Эбеко на Парамушире выбросил столб пепла более чем на 4 км

На Северных Курилах (остров Парамушир) действующий вулкан Эбеко в воскресенье, 16 сентября выбросил столб пепла высотой до четырех с половиной километров. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Дальневосточное отделение Российской академии наук (РАН).

По данным сейсмологов, пепловый шлейф распространился на юго-восток Парамушира.

Последний выброса пепла на Эбеко зафиксирован утром 13 сентября.

Последний раз извержение вулкана Эбеко произошло в 2012 году, период затишья продлился до осени 2016 года.

Мощное извержение началось на Эбеко 1 сентября и по прогнозам специалистов продлится до трех месяцев.