Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 3,5 км

Вулкан Эбеко, расположенный в северной части курильского острова Парамушир, выбросил столб пепла на высоту до 3,5 км над уровнем моря. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в Институте морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук.

«Утром 14 сентября вулкан Эбеко выбросил пепел и золу на высоту до 3,5 км над уровнем моря», — рассказал собеседник агентства. По его словам, шлейф пепла распространился в южном направлении от вулкана на 10 км.

В четверг, 13 сентября, вулкан Эбеко дважды выбрасывал столбы пепла. Утром выброс достиг высоты в 2,5 км. Во второй половине дня вулкан повторно выбросил пепел на высоту до 3,5 км над уровнем моря.

Вулкан активизировался с середины ноября 2016 года. Эбеко расположен в северной части острова Парамушир, в 7 км к северо-западу от города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского.