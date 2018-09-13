Вулкан Эбеко на Курилах второй раз за день выбросил столб пепла на высоту 3,5 км

Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, в четверг дважды выбросил пепел на высоту до 3,5 км над уровнем моря. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Сахалинской области.

Ранее в четверг вулкан уже выбрасывал пепел на высоту до 2,5 км над уровнем моря. Шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана.

«13 сентября поступила информация о том, что на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту до 3,5 км над уровнем моря», — сообщил собеседник агентства.

Пеплопада в Северо-Курильске — ближайшем к вулкану городе — не зарегистрировано. Угрозы для жизни населения нет.

Высота вулкана Эбеко — 1156 метров. Он расположен в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Вулкан активизировался с середины ноября 2016 года.