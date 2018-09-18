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Четырехкилометровый столб пепла выбросил вулкан на Курилах
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Четырехкилометровый столб пепла выбросил вулкан на Курилах 

Мир24 + ещё 9 1 час назад
Фото: Мир24
На о. Матуа (Средние Курилы Сахалинской области) вулкан Пик Сарычева выбросил столб пепла высотой до 4,5 км над уровнем моря, информирует «Интерфакс» со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).
Облако пепла дрейфует к северо-востоку от вулкана. Стоит отметить, что Матуа является необитаемым островом, а Пик Сарычева — одним из самых активных действующих вулканов Курильской островной гряды. Он расположен на высоте тысяча 446 м над уровнем моря.
С 1760 года по настоящее время здесь было зафиксировано не менее десяти извержений. Последнее и самое сильное произошло в 2009 году, в июне. Тогда выбросы пепла достигали в высоту 8-16 км, а шлейф простирался в западном и северо-западном направлениях на расстоянии 1,5 тыс. км, а в восточном и юго-восточном — 3 тыс. км.
Впервые тогда были зафиксированы пеплопады на Сахалине и в Хабаровском крае. Добавим, остров Матуа увеличился в последнее время на 1,1 кв. км кв. (2,09%) в результате поступления большого количества пирокластического материала в прибрежную акваторию.
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