Четырехкилометровый столб пепла выбросил вулкан на Курилах

Облако пепла дрейфует к северо-востоку от вулкана. Стоит отметить, что Матуа является необитаемым островом, а Пик Сарычева — одним из самых активных действующих вулканов Курильской островной гряды. Он расположен на высоте тысяча 446 м над уровнем моря.

С 1760 года по настоящее время здесь было зафиксировано не менее десяти извержений. Последнее и самое сильное произошло в 2009 году, в июне. Тогда выбросы пепла достигали в высоту 8-16 км, а шлейф простирался в западном и северо-западном направлениях на расстоянии 1,5 тыс. км, а в восточном и юго-восточном — 3 тыс. км.

Впервые тогда были зафиксированы пеплопады на Сахалине и в Хабаровском крае. Добавим, остров Матуа увеличился в последнее время на 1,1 кв. км кв. (2,09%) в результате поступления большого количества пирокластического материала в прибрежную акваторию.

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