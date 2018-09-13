Пожар площадью около 100 кв. м произошел в здании на востоке Москвы

В столичном районе Метрогородок на территории промзоны произошел пожар площадью около 100 кв. м. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.

«На территории промышленной зоны по адресу: ул. Тагильская, д. 4 в здании металлической одноэтажной пристройке произошел пожар площадью 100 кв. м», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из-за пожара произошло частичное обрушение пристройки. В настоящее время возгорание локализовано. Информация о пострадавших не поступала.