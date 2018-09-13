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Пожар площадью около 100 кв. м произошел в здании на востоке Москвы
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Пожар площадью около 100 кв. м произошел в здании на востоке Москвы 

Агентство «Москва» 28 минут назад
В столичном районе Метрогородок на территории промзоны произошел пожар площадью около 100 кв. м. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.
«На территории промышленной зоны по адресу: ул. Тагильская, д. 4 в здании металлической одноэтажной пристройке произошел пожар площадью 100 кв. м», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что из-за пожара произошло частичное обрушение пристройки. В настоящее время возгорание локализовано. Информация о пострадавших не поступала.
Агентство «Москва»: последние новости
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