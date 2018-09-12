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Жертвы точно будут: в Приморье уточнили, куда ударит супертайфун «Мангхут»
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Жертвы точно будут: в Приморье уточнили, куда ударит супертайфун «Мангхут» 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Приморье продолжают следить за траекторией нового тайфуна «Мангхут», сообщает PRIMPRESS.
По данным блога «Погода 25 регион», сейчас вихрь достиг пятой категории (супертайфун), давление упало до 905 гПа, ветер достигает 55 м/c, порывы — до 80 м/c.
«К концу недели он обрушится на Филиппины и Тайвань, затем пойдет в сторону южных провинций Китая, причем, пройдя между Тайванем и Филиппинами, силы не растеряет. Учитывая силу [тайфуна], жертв и разрушений на пути его следования избежать не удастся. Так что если у вас есть там родственники и друзья, предупредите их о серьезной угрозе», — пишет метеоэксперт.
По его словам, на приморье данный тайфун идти не собирается.
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