Жертвы точно будут: в Приморье уточнили, куда ударит супертайфун «Мангхут»

В Приморье продолжают следить за траекторией нового тайфуна «Мангхут», сообщает PRIMPRESS.

По данным блога «Погода 25 регион», сейчас вихрь достиг пятой категории (супертайфун), давление упало до 905 гПа, ветер достигает 55 м/c, порывы — до 80 м/c.

«К концу недели он обрушится на Филиппины и Тайвань, затем пойдет в сторону южных провинций Китая, причем, пройдя между Тайванем и Филиппинами, силы не растеряет. Учитывая силу [тайфуна], жертв и разрушений на пути его следования избежать не удастся. Так что если у вас есть там родственники и друзья, предупредите их о серьезной угрозе», — пишет метеоэксперт.

По его словам, на приморье данный тайфун идти не собирается.