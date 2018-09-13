Пожар на территории завода «Метромаш» в Москве ликвидирован

МОСКВА , 13 сентября. / ТАСС /. Пожар в деревообрабатывающем цехе на территории предприятия «Метромаш» в Москве ликвидирован, сообщили в среду в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Около 01:10 мск возгорание, возникшее на территории завода «Метромаш» по адресу: улица Тагильская, 4, строение 22, ликвидировано", — пояснили в ведомстве.

Общая площадь пожара составила 300 кв. метров.

В цехе, где произошел пожар, обрушилась кровля. С огнем боролись 10 пожарных расчетов.