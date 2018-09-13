Пожар на территории завода «Метромаш» в Москве ликвидирован 

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Пожар в деревообрабатывающем цехе на территории предприятия «Метромаш» в Москве ликвидирован, сообщили в среду в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Около 01:10 мск возгорание, возникшее на территории завода «Метромаш» по адресу: улица Тагильская, 4, строение 22, ликвидировано", — пояснили в ведомстве.
Общая площадь пожара составила 300 кв. метров.
В цехе, где произошел пожар, обрушилась кровля. С огнем боролись 10 пожарных расчетов.
"В результате инцидента никто не пострадал", — сказали в МЧС.