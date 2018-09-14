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Ураган «Флоренс» замедлился, что грозит усилением дождей и наводнений
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Ураган «Флоренс» замедлился, что грозит усилением дождей и наводнений 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Ураган «Флоренс» замедлил свое продвижение к атлантическому побережью США и движется со скоростью около восьми километров в час, сообщил национальный центр по предупреждению об ураганах США.
Меньшая подвижность шторма грозит тем, что на затронутые районы будет приходиться больше дождя, чем первоначально прогнозировалось.
Ураган располагается примерно в 160 километрах от города Уилмингтон в Южной Каролине и примерно в 230 километрах к востоку от Мертл-Бич в Южной Каролине. Ветер в центре урагана составляет до 160 километров в час. Это соответствует урагану второй категории. Ранее «Флоренс» усиливалась до четвертой категории.
Ожидается, что ураган достигнет побережья в ночь на пятницу и в течение дня будет медленно передвигаться по территории Южной Каролины. Более одного миллиона человек оказались в зоне эвакуации.
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