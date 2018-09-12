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Синоптики прогнозируют замедление движения урагана «Флоренс» к США
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Синоптики прогнозируют замедление движения урагана «Флоренс» к США 

ТАСС 23 часа назад
НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Ураган «Флоренс», бушующий в Атлантическом океане, замедлится и достигнет побережья Соединенных Штатов не раньше предстоящей пятницы, 14 сентября. С таким прогнозом выступил во вторник Национальный центр по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида).
"Флоренс", как ожидается, значительно замедлится к вечеру четверга или к наступлению пятницы. Согласно прогнозу, маршрут продвижения «Флоренс» будет пролегать в течение среды над юго-западом Атлантического океана между Бермудскими и Багамскими островами, а также над подступами к побережью Северной Каролины или Южной Каролины в четверг и пятницу", — уточнили специалисты центра. Ранее они исходили из высокой вероятности того, что ураган обрушится на побережье этих штатов во второй половине дня 13 сентября.
В связи с корректировкой прогноза губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер отменил обязательную эвакуацию в трех населенных пунктах. Протяженность береговой линии штата составляет около 300 км. Губернатор предупреждал ранее, что эвакуация затронет около 1 млн человек.
Ураган «Флоренс» 10 сентября достиг четвертой, предпоследней, категории по шкале Саффира — Симпсона. Центр атмосферного явления расположен примерно в 1260 км к юго-востоку от побережья Северной Каролины. Максимальная скорость ветра в пределах урагана возросла за сутки с 54,2 до 62,6 м/с, он движется на северо-запад со скоростью 7,6 м/с.
Власти столицы США и четырех штатов — Вирджинии, Северной Каролины и Южной Каролины, Мэриленда — ранее ввели режим чрезвычайной ситуации. Такой шаг позволяет местным властям получить доступ к некоторым федеральным фондам и задействовать дополнительные ресурсы при ликвидации возможных последствий бедствия. Как и в Южной Каролине, в Северной Каролине объявлена эвакуация жителей прибрежных районов.
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