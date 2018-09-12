Синоптики прогнозируют замедление движения урагана «Флоренс» к США

НЬЮ-ЙОРК , 12 сентября. / ТАСС /. Ураган «Флоренс», бушующий в Атлантическом океане, замедлится и достигнет побережья Соединенных Штатов не раньше предстоящей пятницы, 14 сентября. С таким прогнозом выступил во вторник Национальный центр по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида).

"Флоренс", как ожидается, значительно замедлится к вечеру четверга или к наступлению пятницы. Согласно прогнозу, маршрут продвижения «Флоренс» будет пролегать в течение среды над юго-западом Атлантического океана между Бермудскими и Багамскими островами, а также над подступами к побережью Северной Каролины или Южной Каролины в четверг и пятницу", — уточнили специалисты центра. Ранее они исходили из высокой вероятности того, что ураган обрушится на побережье этих штатов во второй половине дня 13 сентября.

В связи с корректировкой прогноза губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер отменил обязательную эвакуацию в трех населенных пунктах. Протяженность береговой линии штата составляет около 300 км. Губернатор предупреждал ранее, что эвакуация затронет около 1 млн человек.

Ураган «Флоренс» 10 сентября достиг четвертой, предпоследней, категории по шкале Саффира — Симпсона. Центр атмосферного явления расположен примерно в 1260 км к юго-востоку от побережья Северной Каролины. Максимальная скорость ветра в пределах урагана возросла за сутки с 54,2 до 62,6 м/с, он движется на северо-запад со скоростью 7,6 м/с.