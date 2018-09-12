Ураган «Флоренс» может стать в США самым разрушительным за 60 лет

«Флоренс», шторм, которому на данный момент присвоена четвертая категория из пяти возможных, как ожидается, в четверг нанесет удар по трем прибрежным штатам и может достичь столицы Соединенных Штатов . В Вашингтоне уже объявлено чрезвычайное положение.

Согласно данным Национального центра ураганов (NHC), шторм, движущийся со скоростью 220 километров в час, будет сопровождаться «чрезвычайно сильными ветрами и мощными проливными дождями». Главная его опасность заключается в сильном наводнении. Прогнозируется выпадение до 90 сантиметров осадков.

Президент США Дональд Трамп уже назвал ураган «невероятно ужасным», заверив сограждан, что власти страны никогда не были так мобилизованы к наступлению природной стихии.

По оценкам экспертов, основной удар «Флоренс» нанесет по штату Северная Каролина, при этом большая его часть может уйти под воду. Во вторник была начата массовая эвакуация жителей Северной и Южной Каролины.

Авиакомпании решили приостановить воздушное сообщение в этих штатах из-за угрозы шторма. Всего может быть эвакуировано до 1,7 миллиона человек в Южной Каролине, Северной Каролине и Вирджинии.

Во вторник губернатор Северной Каролины Рэй Купер, которого цитирует АВС , назвал ураган «монстром». «Это чрезвычайно опасный, угрожающий жизни, исторический ураган», — отметил губернатор.

Синоптики из Национальной службы погоды США прогнозируют «невероятный ущерб для побережья Каролины», который, возможно, придется устранять неделями и даже месяцами.

По данным Associated Press, сильный дождь может затопить канализационные ямы и промышленные объекты в Северной Каролине. Загрязненная вода может проникнуть и в резервуары с питьевой водой. Власти прибрежных штатов говорят о возможных серьезных перебоях с электричеством.

Как сообщает AFP, жители прибрежных штатов штурмуют супермаркеты, запасаясь продуктами первой необходимости. Многие из жителей прибивают деревянные доски на свои окна и закрывают двери мешками с песком в ожидании сильных ветров и наводнений. В Южной Каролине закрылись многие магазины и рестораны.

Напомним, что три мощных урагана Харви, Ирма и Мария, обрушившиеся на страны Карибского бассейна и юго-восток Соединенных Штатов с июня по сентябрь 2017 года привели к гибели тысяч людей и нанесли ущерб на миллиарды долларов.