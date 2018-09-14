Синоптики предупредили об «ужасающем шторме» из-за урагана Флоренс в США 

Ураган сравнили с ужасной птицей"Это ужасный, кошмарный шторм с метеорологической точки зрения. Мы никогда не видели ничего подобного", — заявил профессор метеорологии университета Джорджии Маршалл Шеферд, сравнив ураган со страшной птицей. В среду президент США Дональд Трамп выступил с громким предупреждением в Twitter, в котором сообщил американцам о начале эвакуации и призвал не «играть в игры с Флоренс». «Он принесет огромное количество воды», — добавил он в видео, размещенном в Twitter. По словам Трампа, федеральные власти США «полностью подготовлены» к урагану. Флоренс сопровождается сильными порывами ветра до 150 километров в час и мощными проливными дождями. Синоптики все больше говорят о «невиданном наводнении», которое может вызвать ассоциации с голливудскими фильмами-катастрофами. Многие американские и западные СМИ вынесли в пятницу новости об урагане в супершпигели своих сайтов и ведут репортажи с места событий в режиме онлайн. Шторм затронет не только Северную и Южную Каролину, а также Вирджинию, как ранее предупреждали метеорологи, но и штаты Джорджия и Мэриленд. По оценке экспертов, на которых ссылается The Indenendent, в результате действия стихии побережье восточной части США накроют десятиметровые волны, а даже не десятки, а сотни тысяч жителей могут остаться без электричества на неопределенный срок. По данным американских СМИ, из-за урагана уже отменены более 1000 рейсов. Брок Лонг, глава Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (Fema), предупредил о возможных повреждениях объектов городской инфраструктуры и значительных перебоях с электричеством, на устранение которых, по его словам, потребуется от «нескольких дней до недель». Под угрозой до 3 миллионов домовВ общей сложности от одного до трех миллионов домовладений могут пострадать от отключения электроэнергии в Северной и Южной Каролине, заявил поставщик электроэнергии Duke Energy, обслуживающий эти два штата. Компания направила около трех тысяч электриков в дополнение к 20 тысячам специалистов, уже работающих в этом регионе с целью восстановления пострадавших электросетей. В Северной Каролине ночью в пятницу без света остались 280 тысяч человек, а порывами ветра и мощными волнами была снесена бензоколонка в одном из прибрежных населенных пунктов. Эксперты предупреждают о токсической опасности, которую представляют сотни свиноферм Северной Каролины с их открытыми системами очистки сточных вод. В опасной зоне находятся несколько атомных электростанций, операторы которых уже предупредили власти, что закроют их за несколько часов до наступления шторма. В настоящий момент проводится массовая эвакуации жителей нескольких американских штатов: речь идет о минимум 1,7 миллиона человек. Всего в зоне подтопления могут оказаться до пяти миллионов американцев, и это при том, что «Флоренс» по мере приближения к побережью значительно «снизил обороты». Если во вторник сила ветра достигала 220 километров в час, то сейчас она заметно ослабла., хотя ее показатель — в упомянутые 150 километров в час, является довольно пугающим. Курорт стал городом-призракомКак сообщает AFP, знаменитый прибрежный курорт Миртл-Бич в Южной Каролин сейчас похож на город-призрак: с пустынными улицами, закрытыми автозаправочными станциями и магазинами. Несмотря на категорические призывы властей, жители этого города, опасающиеся мародеров, проигнорировали призывы к эвакуации. Многие скупили лодки и намерены переждать стихию в своих домах. Кстати, некоторые из них нашли оригинальный способ спасти дома от разрушения. Они вбили по периметру зданий на большую глубину массивные столбы и перетянули дом тянущимися от них через крышу массивными жгутами. Между темВ соцсетях обсуждают вопиющий случай, который произошел в одном из населенных пунктов штата Мэриленд. Там в ожидании шторма хозяева забаррикадировались в своем доме, закрыв наглухо все ставни и оставили в будке на лужайке своего пса, отказавшись взять его внутрь. Скулящее животное сняли с цепи и приютили сотрудники местной благотворительной организации.