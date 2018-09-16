Миллион человек остались без электричества из-за Флоренс

Миллион человек остались без электричества после урагана Флоренс

Жертвами удара стихии стали пять человек.

Пять человек, согласно уточненным данным, погибли в результате разрушительного урагана Флоренс. Он растянулся на пятьсот километров, вдоль всего Восточного побережья США

Скорость ветра местами достигает ста метров в секунду. Шторм оборвал тысячи линий электропередачи и оставил без света более миллиона жителей.

Тех, кто не успел покинуть дома до удара стихии, сейчас вывозят на лодках. Только в Северной Каролине 20 тысяч человек пережидают непогоду в убежищах. Тем более, что на улицах теперь опасно.

Вышедшие из берегов водоемы вынесли в город своих обитателей. Где-то плескаются дельфины, а где-то разгуливают крокодилы.

Домашних животных спасают местные жители. Например известно о двух мужчинах, приютивших котят, которые едва не утонули. А журналистка одного из телеканалов прервала прямое включение, чтобы вытащить из затопленного дома пса.

Ранее сообщалось, что на Северную Каролину (США) обрушился ураган «Флоренс», вызвавший наводнения в штате.