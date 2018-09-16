Ещё
Миллион человек остались без электричества из-за Флоренс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Миллион человек остались без электричества после урагана Флоренс 

ТК «Звезда» + ещё 26 25 минут назад
Фото: Liu Jie imago, stock&people, Globallookpress
Жертвами удара стихии стали пять человек.
Пять человек, согласно уточненным данным, погибли в результате разрушительного урагана Флоренс. Он растянулся на пятьсот километров, вдоль всего Восточного побережья США.
Скорость ветра местами достигает ста метров в секунду. Шторм оборвал тысячи линий электропередачи и оставил без света более миллиона жителей.
Тех, кто не успел покинуть дома до удара стихии, сейчас вывозят на лодках. Только в Северной Каролине 20 тысяч человек пережидают непогоду в убежищах. Тем более, что на улицах теперь опасно.
Вышедшие из берегов водоемы вынесли в город своих обитателей. Где-то плескаются дельфины, а где-то разгуливают крокодилы.
Домашних животных спасают местные жители. Например известно о двух мужчинах, приютивших котят, которые едва не утонули. А журналистка одного из телеканалов прервала прямое включение, чтобы вытащить из затопленного дома пса.
Ранее сообщалось, что на Северную Каролину (США) обрушился ураган «Флоренс», вызвавший наводнения в штате.
ТК «Звезда»: последние новости
В Ульяновской области потерпел крушение легкомоторный самолет РФ и КНР согласуют поставки газа по западному маршруту в ближайшее время - Новак У берегов Крыма произошло землетрясение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны1397
Умер Карен Степанян4
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США948
Наставники едва не поругались на шоу «Голос 60+»33
Названы страны с самой нездоровой едой146
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
03:26
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
Общество
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение