Миллион человек остались без электричества из-за Флоренс

Жертвами удара стихии стали пять человек.
Пять человек, согласно уточненным данным, погибли в результате разрушительного урагана Флоренс. Он растянулся на пятьсот километров, вдоль всего Восточного побережья США.
Скорость ветра местами достигает ста метров в секунду. Шторм оборвал тысячи линий электропередачи и оставил без света более миллиона жителей.
Тех, кто не успел покинуть дома до удара стихии, сейчас вывозят на лодках. Только в Северной Каролине 20 тысяч человек пережидают непогоду в убежищах. Тем более, что на улицах теперь опасно.
Вышедшие из берегов водоемы вынесли в город своих обитателей. Где-то плескаются дельфины, а где-то разгуливают крокодилы.
Домашних животных спасают местные жители. Например известно о двух мужчинах, приютивших котят, которые едва не утонули. А журналистка одного из телеканалов прервала прямое включение, чтобы вытащить из затопленного дома пса.
Ранее сообщалось, что на Северную Каролину (США) обрушился ураган «Флоренс», вызвавший наводнения в штате.