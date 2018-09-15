Ещё
Из-за шторма «Флоренс» 20 тыс. человек разместили в убежищах Северной Каролины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за шторма «Флоренс» 20 тыс. человек разместили в убежищах Северной Каролины 

ТАСС + ещё 25 2 часа назад
Фото: Российская Газета
НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Не менее 20 тыс. жителей американского штата Северная Каролина, покинувшие свои дома из-за тропического шторма «Флоренс», размещены в центрах временного проживания. Об этом сообщил в субботу на пресс— конференции, трансляцию которой вел телеканал NBC, губернатор Северной Каролины Рой Купер.
"У нас насчитывается 20 тыс. человек в 157 убежищах, где есть место для большего числа людей. Если эти убежища переполнятся, то мы обустроим дополнительные", — заверил губернатор.
По его словам, шторм нарушил электроснабжение в домах 800 тыс. человек в штате. «Команды электриков приступили к восстановлению подачи электроэнергии», — добавил Купер, не уточнив, к какому сроку планируется завершить эту работу. Власти предупредили о том, что намерены приостановить движение транспорта по многим шоссе восточной части Северной Каролины, которые находятся под угрозой подтопления из-за стихийного бедствия.
По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, «Флоренс» находится в 65 км к западу от Миртл-Бич (штат Южная Каролина) и движется на запад со скоростью 0,9 м/с, скорость ветра достигает 20,1 м/c.
Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона ранее ввели режим чрезвычайной ситуации. Шторм уже привел к наводнениям в ряде регионов Южной и Северной Каролины. Ранее в этих двух штатах была объявлена эвакуация прибрежных районов, население которых превышает 1,5 млн человек. На Восточном побережье США были отменены более тысячи авиарейсов, запланированных на пятницу и субботу.
ТАСС: последние новости
Сотни авиарейсов отменили в Гонконге из-за тайфуна "Мангхут" Хлопок бытового газа произошел пятиэтажном доме в Уфе На территории завода "Метромаш" в Москве горит деревообрабатывающий цех
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны1341
Наставники едва не поругались на шоу «Голос 60+»33
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США939
Названы страны с самой нездоровой едой115
В появлении урагана «Флоренс» обвинили людей31
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
03:26
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
Общество
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение