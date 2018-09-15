Из-за шторма «Флоренс» 20 тыс. человек разместили в убежищах Северной Каролины

НЬЮ-ЙОРК , 15 сентября. / ТАСС /. Не менее 20 тыс. жителей американского штата Северная Каролина, покинувшие свои дома из-за тропического шторма «Флоренс», размещены в центрах временного проживания. Об этом сообщил в субботу на пресс— конференции, трансляцию которой вел телеканал NBC , губернатор Северной Каролины Рой Купер.

"У нас насчитывается 20 тыс. человек в 157 убежищах, где есть место для большего числа людей. Если эти убежища переполнятся, то мы обустроим дополнительные", — заверил губернатор.

По его словам, шторм нарушил электроснабжение в домах 800 тыс. человек в штате. «Команды электриков приступили к восстановлению подачи электроэнергии», — добавил Купер, не уточнив, к какому сроку планируется завершить эту работу. Власти предупредили о том, что намерены приостановить движение транспорта по многим шоссе восточной части Северной Каролины, которые находятся под угрозой подтопления из-за стихийного бедствия.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, «Флоренс» находится в 65 км к западу от Миртл-Бич (штат Южная Каролина) и движется на запад со скоростью 0,9 м/с, скорость ветра достигает 20,1 м/c.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона ранее ввели режим чрезвычайной ситуации. Шторм уже привел к наводнениям в ряде регионов Южной и Северной Каролины. Ранее в этих двух штатах была объявлена эвакуация прибрежных районов, население которых превышает 1,5 млн человек. На Восточном побережье США были отменены более тысячи авиарейсов, запланированных на пятницу и субботу.