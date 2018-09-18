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Число жертв шторма «Флоренс» возросло
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Число жертв шторма «Флоренс» возросло до 32 

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Фото: Jonathan Drake/REUTERS
Число жертв тропического шторма "Флоренс", обрушившегося на восточное побережье Соединенных Штатов в пятницу, 14 сентября, возросло до 32. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на CBS News.
Ранее сообщалось о 24 погибших. Кроме того, более полумиллиона домов в Северной и Южной Каролине до сих пор остаются без электричества.
Более 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины в настоящий момент размещены во временных убежищах.
"Флоренс" постепенно теряет силу, однако наибольшую проблему в настоящее время представляют ливни. Так, в Морхеде и Ньюпорте уже выпало 23,75 дюймов осадков (60,3 см), в то время как рекорд в штате Северная Каролина — 24,06 дюймов (61,1 см).
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