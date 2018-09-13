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Ураган «Флоренс» в Антлантическом океане ослаб до третьей категории
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Ураган «Флоренс» в Антлантическом океане ослаб до третьей категории 

Российская Газета + ещё 8 1 час назад
Фото: Реальное время
Мощный ураган «Флоренс», который сейчас бушует в Атлантическом океане, ослаб до третьей категории из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона (шкала для измерения потенциального ущерба от стихии).
По данным синоптиков, скорость ветра в эпицентре шторма снизилась до 56,9 м/с. Об этом сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США, пишет ТАСС.
Ранее «Флоренс» была присвоена четвертая категория. Специалисты прогнозировали, что ураган может стать самым разрушительным в США за последние 60 лет.
Сейчас ураган движется в северо-западном направлении со скоростью 7,2 м/с и находится в 755 километрах к юго-востоку от города Миртл-Бич в штате Южная Каролина.
В связи с приближением «Флоренс» в ряде штатов на восточном побережье США введен режим чрезвычайной ситуации, власти эвакуируют около 1,5 миллиона человека.
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