Ураган «Флоренс» в Антлантическом океане ослаб до третьей категории

Мощный ураган «Флоренс», который сейчас бушует в Атлантическом океане, ослаб до третьей категории из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона (шкала для измерения потенциального ущерба от стихии).

По данным синоптиков, скорость ветра в эпицентре шторма снизилась до 56,9 м/с. Об этом сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США, пишет ТАСС.

Ранее «Флоренс» была присвоена четвертая категория. Специалисты прогнозировали, что ураган может стать самым разрушительным в США за последние 60 лет.

Сейчас ураган движется в северо-западном направлении со скоростью 7,2 м/с и находится в 755 километрах к юго-востоку от города Миртл-Бич в штате Южная Каролина.

В связи с приближением «Флоренс» в ряде штатов на восточном побережье США введен режим чрезвычайной ситуации, власти эвакуируют около 1,5 миллиона человека.