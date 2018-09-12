Ураган «Флоренс» ослаб до третьей категории

МОСКВА , 12 сен — РИА Новости . Ураган «Флоренс», бушующий в Атлантическом океане недалеко от берегов США , ослаб до третьей категории из пяти возможных, сообщает национальная служба США по предупреждению об ураганах (NHC).

По ее данным, скорость порывов ветра «Флоренс» снизилась с 215 до 205 километров в час. Ранее урагану была присвоена четвертая категория.

"Пиковая скорость ветра немного снизилась, но размер ветрового поля увеличился. Несмотря на то, что вечером в четверг ураган должен начать медленно ослабевать, «Флоренс» все еще останется очень опасным ураганом, когда он подойдет к берегам США поздно в четверг и пятницу", — сообщили в службе.