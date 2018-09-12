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По Виницкой области промчался смерч, появившийся у водохранилища
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По Виницкой области промчался смерч, появившийся у водохранилища 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Видео с ураганом опубликовал instagram-канал издания Украина.ру.
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11 сентября над городом Ладыжин, что в Винницкой области пронесся мощный смерч. Местным жителям удалось снять, как штормовой ветер с ливнем сформировал воронку торнадо. Он образовался возле местного водохранилища и затем пронесся по загородной территории. #смерч #бульвар #харьков #киев #украина #дтп #вихрь #пыль #пыльныйвихрь #гроза #гром #молния #стихия #природа #центр #молл #троговыйцентр #французский #цунами #комментарии #видео #винница #нетипичная_политика #москва #россия
Публикация от Украина.ру (@ukrainaru) 12 Сен 2018 в 4:19 PDT  Смерч образовался возле местного водохранилища и пронесся по загородной территории.
В управление ГСЧС сообщили, что с Тростянецкого района сообщений о разрушениях не поступало. Значит, стихия не нанесла значительных повреждений.
Сообщается, что в городе Казатин спасателей вызывали, чтобы откачать воду с приусадебного участка частного дома. Из-за сильного дождя затопило участок и вода могла попасть в подвал дома, уточняет издание Страна.RU.
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