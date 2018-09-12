Тайфун «Мангхут» угрожает безопасности миллионов филиппинцев

Тайфун «Мангхут», который в настоящее время приближается к побережью Филиппин , способен вызвать наводнения и оползни. Он представляет опасность для миллионов жителей страны. Об этом сообщили местные экстренные службы, пишет «Интерфакс»

Филиппинские власти уже направили спасателей в северную часть крупнейшего острова архипелага — Лусона. Именно там, по информации синоптиков, ожидаются наиболее серьезные последствия тайфуна. «Мангхут», как заявили в метеорологической службе страны, может стать самой серьезной бурей этого сезона.

В филиппинской организации «Красный Крест» отметили, что в связи с надвигающимся стихийным бедствием вызывает беспокойство судьба более 10 миллионов человек, населяющих потенциально опасные районы.

Американские ученые, ссылаясь на данные глобальной системы оповещений о стихийных бедствиях, считают, что тайфун затронет и юго-восточное побережье Китая и может нести угрозу для 40 миллионов человек в различных регионах.