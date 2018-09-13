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На Филиппинах более 800 тысяч человек эвакуируют из-за тайфуна «Мангхут»
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На Филиппинах более 800 тысяч человек эвакуируют из-за тайфуна «Мангхут» 

РИА Новости + ещё 2 23 минуты назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Более 800 тысяч жителей нескольких провинций Филиппин эвакуируют из-за набирающего силу тайфуна «Мангхут», сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
По словам представителя Национального совета по снижению рисков и управлению катастрофами (NDRRMC) Эдгара Посадаса, в настоящий момент проходит «упреждающая эвакуация» районов, которые будут находиться в зоне разгула стихии.
Исполнительный директор NDRRMC Рикардо Джалад уточнил, что речь идет об эвакуации около 824 тысяч человек в провинциях Кагаян, Исабела, Апаяо, Абра, Ифугао, Южный Илокос, Северный Илокос и Горной провинции.
Власти призвали находящихся в зоне тайфуна граждан укрыться в центрах эвакуации, подчеркнув, что «Мангхут» может стать причиной серьезных разрушений, а также спровоцировать наводнения и оползни.
Тайфун «Мангхут» приблизился к Филиппинам в среду. Было объявлено штормовое предупреждение, ожидается, что в субботу он достигнет максимальной силы, передает Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA). «Мангхут» классифицируется как супертайфун, максимальная сила ветра составляет 270 километров в час.
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