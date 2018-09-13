На Филиппинах более 800 тысяч человек эвакуируют из-за тайфуна «Мангхут»

По словам представителя Национального совета по снижению рисков и управлению катастрофами (NDRRMC) Эдгара Посадаса, в настоящий момент проходит «упреждающая эвакуация» районов, которые будут находиться в зоне разгула стихии.

Исполнительный директор NDRRMC Рикардо Джалад уточнил, что речь идет об эвакуации около 824 тысяч человек в провинциях Кагаян, Исабела, Апаяо, Абра, Ифугао, Южный Илокос, Северный Илокос и Горной провинции.

Власти призвали находящихся в зоне тайфуна граждан укрыться в центрах эвакуации, подчеркнув, что «Мангхут» может стать причиной серьезных разрушений, а также спровоцировать наводнения и оползни.

Тайфун «Мангхут» приблизился к Филиппинам в среду. Было объявлено штормовое предупреждение, ожидается, что в субботу он достигнет максимальной силы, передает Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA). «Мангхут» классифицируется как супертайфун, максимальная сила ветра составляет 270 километров в час.